أكثر من 60 وظيفة مطلوبة للعمل من المنزل.. شروطها وطريقة التقديم

يفكر بعض المواطنين في العمل من المنزل دون الحاجة لقصد الشركات والمؤسسات، كونه يوفر الكثير من الوقت فضلا عن أنه يوفر الأموال التي تنفق في وسائل المواصلات، وهو ما استعرضه موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف وأحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، من خلال توافر أكثر من وظيفة تتطلب هذا الأمر للعمل لدى مؤسسات مختلفة سواء خاصة أو حكومية، والتي تشترط سنوات خبرة ومؤهلات للحصول على الوظيفة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات والتي يمكن التقدم لها من خلال رابط «فرصنا»، أو من خلال التوجه مباشرا للشركة، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظيفة «أشر»

اسم الشركة: شركة أسيا.

مقر التقديم لـ الوظيفة: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 36 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 1500 جنيه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: مصر مستقبل.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنوات الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 32 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3500 - 4500 جنيه مصري.

وظيفة مسئول مشتريات

اسم الشركة: مجموعة شركات صحارى مصر.

مقر العمل: القطامية - المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسبة

اسم الشركة: شركة العارف.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنوات الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 28 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 2500 - 3500 جنيه مصري.

وظيفة كول سنتر

اسم الشركة: بولاريس لتجارة مواد الغذائية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة عامل غسيل سيارات

اسم الشركة: شركة العارف.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مدرس لغة انجليزية

اسم الشركة: إف إل سي لتعليم اللغات.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 - 7000 جنيه مصري.

وظيفة مترجمة/مترجم جميع اللغات

اسم الشركة: شركة المعاني المتخصصة للترجمة المعتمدة لجميع اللغات.

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنوات الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة عضو فريق مطعم

اسم الشركة: بيراميدز للصناعات الغذائية.

مقر العمل: العرب - حي الشرق - حي المناخ - بورسعيد.

العمالة المطلوبة: 25.

سنوات الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 - 3800 جنيه مصري.

وظيفة مسئولة علاقات عامة وسكرتارية

اسم الشركة: سمارت جروب.

مقر العمل: مدينتي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة مساعد مدير مطعم

اسم الشركة: بيراميدز للصناعات الغذائية.

مقر العمل: العرب - حي الشرق - حي المناخ - بورسعيد.

العمالة المطلوبة: 4.

سنوات الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 6000 - 7000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1500 - 2000 جنيه مصري.

وظيفة مساعد طبيب بيطري ومسئول نظافة

اسم الشركة: المركز الأمريكي لطب وجراحة الحيوان.

مقر العمل: الرحاب - القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مسئول تسويق إلكتروني

اسم الشركة: الصوابي لقطع غيار السيارات.

مقر العمل: شبرا - القاهرة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية ادارة الأعمال / العلوم الادارية ونظم المعلومات / الادارة والاقتصاد - التسويق والأعمال الدولية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3000 - 4000 جنيه مصري.