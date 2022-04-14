رابط منصة التدريب المهني للمعلمين.. اعرف مواعيد وطرق التسجيل

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط منصة التدريب المهني للمعلمين، موضحة أنه سيتم تدريب المعلمين يوم السبت الموافق 16 أبريل الجاري على استخدام برنامج «تيمز» للتواصل مع الطلاب عن طريق الفيديو وكيفية إنشاء اجتماع مع الطلاب وكيفية التحكم بالإعدادات، ويتم تدريب المعلمين يوم الإثنين الموافق 18 أبريل على استخدام الدفتر الإلكتروني «OneNote» وكيفية إدارج قصص واستخدام القارئ الشامل.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن رابط منصة التدريب المهني للمعلمين يمكن الحصول على من خلال بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، لافتة إلى أن التدريب الخاص بمعلمي اللغة العربية سوف يبدأ من الأسبوع المقبل بتاريخ 17 أبريل 2022 ويكفي حضور دورة تدريبية واحدة فقط في أي من الأيام، مؤكدة على أنه تم إنشاء المنصة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولا يعكس محتواها وجهات نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

طرق الدخول لمنصة التدريب المهني للمعلمين

- الدخول على رابط منصة التدريب المهني للمعلمين.

- الضغط على زر «زر تسجيل الدخول».

- يكتب المعلم البريد الموحد للمعلم وكلمة المرور.

-يفتح المعلم الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة.

- يختار المعلم محاضرة البث المباشر.

- يبدأ تحميل برنامج TEAMS على الجهاز، حيث تدار الجلسة من هذا البرنامج.

- ينقر المعلم على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.

متابعة كل الخطوات الدقيقة في التسجيل

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المعلمين بضرورة متابعة كل الخطوات الدقيقة في التسجيل على منصة التدريب المهني للمعلمين، مؤكدة على ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد لكل معلم مستهدف، ويتم التنسيق مع رئيس قسم التدريب بالإدارة التعليمية ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة باستلام كشوف المستهدفين للتدريب من خلال قاعدة البيانات.

وأوضحت الوزارة، أن التسجيل يتم بالتنسيق مع مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة، والأسماء متاحة بالمدارس وفقا لما تم تسجيله بالمدارس على التطبيق الإلكتروني الخاص بالخطة الدراسية.