اليوم آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال في القاهرة.. اعرف الشروط المطلوبة

أعلنت محافظة القاهرة، أنّ اليوم يعد آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال داخل محافظة القاهرة للعام الدراسى 2022-2023، إذ يتم التقديم عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة، ولن يُلتف لأي طلبات تُقدم باليد.

شروط وضوابط التقديم لرياض الأطفال

وناشدت المحافظة بالتنسيق مع مديرية التعليم، أولياء الأمور بسرعة التقديم لرياض الأطفال قبل انتهاء الموعد، ومراعاة اتباع عدد من الشروط والضوابط الخاصة بالتقديم للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، كما يلي:

- يكون التقديم لرياض الأطفال 2022-2023 على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا.

- لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل، ولن يُنظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

-التشديد على المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر في أثناء فترة التسجيل على الموقع، وحتى إعلان نتيجة تتسيق القبول.

- التقديم لولي الأمر يكون ببطاقة الرقم القومي ويشترط أنّ يكون من سكان القاهرة ومحل الإقامة بها أيضًا، وملء البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

- في حالة القبول على الموقع، لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل، لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- سداد قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج، و قدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

- تحميل ولي الأمر مسئولية أي تزوير أو خطأ في البيانات.

- متابعة النتيجة مسؤلية ولي الأمر فقط خلال المدة المحددة.

سداد المصروفات

- سداد المصروفات يكون بعد إعلان النتائج على الموقع فى كل مدرسة في مدة 15 يومًا، وإلا يعتبر القبول لاغيًا ويُشطب اسم الطفل من على الموقع.

- الاستعلام على النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق.

- على ولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل التي لا تخضع للمربع السكني، أو التجريبية التي تخضع للمربع السكني داخل محافظة القاهرة فقط.