إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية على البوابة الإلكترونية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أرقام الجلوس لطلاب الشهادة الثانوية على البوابة الإلكترونية، وذلك للتسهيل على طلاب المعاهد الحصول على أرقام الجلوس الخاصة بهم، قبل موعد بدء الامتحانات في 3 يونيو.

المعاهد الأزهرية

وكان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أجروا أمس الخميس جولة تفقدية أعمال أمانة السر للشهادة الثانوية، حيث اضلعوا على جميع حجرات الإدارة المركزية للامتحانات وأرقام الجلوس، ووجه بسرعة نشرها على البوابة الإلكترونية، من هنا.

قطاع المعاهد الأزهرية

وفي وقت سابق أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على وجود خطة محكمة لمتابعة عملية الامتحانات، تتمثل في تخصيص غرفة عمليات مركزية تتابع الامتحانات بشكل إلكتروني، من خلاب البث المباشر من خلال التنسيق مع القائمين على الامتحانات بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلى أن القطاع وضع ضوابط ومحددات لمراعاة ذوي الهمم، تتمثل في تخصيص لجنة خاصة لهم داخل كل مبنى عند التعذر للصعود إلى الطوابق العليا.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وأوضح أنه سيتم تسليم تقارير لحظية أثناء الامتحانات، ولن ينتظر لنهاية اليوم وذلك لتسهيل عملية حل أي مشكلة قد تحدث في وقتها، مشيرًا إلى أنَّ عملية رصد نتائج الامتحانات ستتم بشكل إلكتروني هذا العام، لمنع أي تدخل بشري في دورة رصد النتائج.