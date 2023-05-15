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خطوات إلغاء محفظة ميزة 2023 من خلال البوابة الإلكترونية

كتب:

منة عبده
11:57 ص | الإثنين 15 مايو 2023
المحافظ الإلكترونية.. صورة أرشيفية

المحافظ الإلكترونية.. صورة أرشيفية

تسمح البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، التي أطلقها البنك المركزي المصري، بالاستعلام عن أي محفظة إلكترونية مسجلة برقم الهاتف المحمول، كما يمكن إلغاء الاشتراك في المحفظة مجانًا دون الحاجة لزيارة الفرع الخاص بالشركة التابع لها لإلغائها، مجانا ودون أي مصروفات إدارية، ومنها محفظة ميزة. 

ويحتاج البعض لإلغاء الإشتراك في المحافظ الإلكترونية، كونها تتطلب سداد رسوم معينة كل فترة، ما يجعل المشتركين بها يلغون الاشتراك نهائيا. 

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات إلغاء محفظة ميزة 2023. 

خطوات إلغاء محفظة ميزة 2023

1- تبدأ خطوات إلغاء محفظة ميزة 2023، بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول.

2- تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

3- إدخال الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقما.

4- الضغط على خانة «أنا لست روبوت».

5- قراءة شروط الخدمة.

6- اضغط على خانة «قبول الشروط».

7- أدخل الرقم المتغير «OTP» الذي تستقبله على هاتفك لإكمال العملية، دون الإفصاح عنه لأحد.

8- اختر بعض الصور المطلوبة للتأكد من المستخدم.

9- اضغط على «التالي».

10- بعد إتمام الخطوات المطلوبة يتم إلغاء محفظة ميزة 2023.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.