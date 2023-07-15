تفاصيل حالة الطقس ودرجة الحرارة الأيام القادمة.. العظمى تصل لـ46 درجة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجة الحرارة الأيام القادمة، إذ من المتوقع أن تستمر الأجواء الساخنة على كل المناطق، فيما يسود طقس معتدل رطب في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على الأنحاء كافة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجة الحرارة الأيام القادمة

تفاصيل حالة الطقس ودرجة الحرارة الأيام القادمة، تناولها خبراء الأرصاد الجوية، فذكروا أن تلك الفترة يسودها طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأشار الخبراء إلى وجود نشاط للرياح الخفيفة التي لا تؤثر على الحياة اليومية، وتحديدا على مناطق السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وتمتد حتى محافظات القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة الأحد 16 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 17 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 18 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 19 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.