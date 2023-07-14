الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة.. «فيديو»

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر تطورات الطقس، قائلة إن درجات الحرارة المرتفعة تستمر غدا وحتى بداية الأسبوع المقبل على أغلب مناطق الجمهورية، ومتوقع أن تُسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية، مع استمرار نسب الرطوبة في معظم المحافظات، التي من شأنها زيادة الإحساس بدرجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات.

متوسط درجات الحرارة الأسبوع المقبل

وأضافت «غانم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل على القاهرة الكبرى ما بين 36 و38 درجة مئوية، مع استمرار أجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية.

ولفتت إلى أن هناك زيادة في فرص سطوع أشعة الشمس إلى حد بعيد، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة والأجواء شديدة الحرارة خلال فترة النهار، لكن في فترة الليل ومع غياب أشعة الشمس الأجواء ستكون معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وأوضحت غانم أن العظمى على بعض المناطق الجنوبية مثل الأقصر وأسوان تصل الحرارة بها ما بين 44 و45 درجة مئوية، ومن المهم عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

أبرز الظواهر الجوية

وأشارت إلى أن هناك شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، التي تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية.