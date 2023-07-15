هل كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر لها امتحان قدرات؟.. الجامعة تجيب

أعلنت جامعة الأزهر، أن اليوم يبدأ التسجيل لأداء اختبارات القدرات المؤهل للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في العام الدراسي الجديد 2023، إذ يراود البعض سؤال حول: هل كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر لها امتحان قدرات؟

هل كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر لها امتحان قدرات؟

وأجاب الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب عن سؤال هل كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر لها امتحان قدرات؟ موضحًا أنَّ كلية اللغات والترجمة ضمن الكليات التي يشترط للقبول فيها أداء اختبار القدرات، موضحا أنَّ التسجيل يبدأ من اليوم السبت 15 يوليو ويستمر لمدة أسبوعين.

التسجيل الإلكتروني

وعن سؤال هل كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر لها امتحان قدرات؟ أوضح نائب رئيس جامعة الأزهر أنَّ الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، صدّق على فتح باب التسجيل الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة الأزهر بشكل عام، على أن يستمر التسجيل الإلكتروني من اليوم السبت وحتى أسبوعين.