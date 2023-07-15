سجلت أسعار العملات اليوم السبت 15-7-2023 في البنوك المصرية استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، ومن أبرزها الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

تستعرض «الوطن» أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية أمام الجنيه المصري، وفقاً لآخر تحديث كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.85 للبيع، 30.75 للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.85 للبيع، 30.75 للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري: 34.39 للبيع، و34.22 للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر: 34.39 للبيع، و34.22 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري: 40.16 للبيع و39.92 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر: 40.16 للبيع و39.92 للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 8.22 للبيع و8.19 للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر: 8.22 للبيع و8.19 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 للبيع و8.32 للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر: 8.40 للبيع و8.39 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 100.62 للبيع و99.64 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر: 100.70 للبيع و100.32 للشراء.