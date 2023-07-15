الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمي رياضة 2023.. أكثر من 24 كلية

يبحث طلبة الثانوية العامة 2023 عن الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمي رياضة، بعد انتهاء الامتحانات، والتي تتطلب الحصول على درجات محددة للالتحاق بها.

ويصل عدد الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمي رياضة لنحو 24 كلية، وفق التنسيق، وتضم تخصصات مختلفة، بينها كلية الحقوق والذكاء الصناعي والإعلام وغيرها.

الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمي رياضة 2023

ويوضح التقرير التالي أبرز الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمي رياضة 2023، وفقًا لقواعد التنسيق التي أقرها الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الماضي، وتتضمن ما يلي:

- كليات الهندسة.

- كليات التخطيط العمراني.

- كليات الفنون الجميلة «عمارة».

- كليات الحاسبات والمعلومات.

- كليات الذكاء الاصطناعي.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التعليم الصناعي.

- الكليات التي لها شعبة انتساب.

- المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة الصناعية.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كليات الإعلام.

- كليات الآثار.

- كليات دار العلوم.

- كليات التربية النوعية.

- كليات التربية الطفولة المبكرة بالدقي.

- كليات الحقوق.

- كليات الألسن.

- كليات التربية النوعية.

- كليات الجامعات التكنولوجية.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- كليات التربية.

- كليات الآداب.

- كليات السياحة.

- كليات التجارة.

- معهد أكتوبر العالي للهندسة.

- معهد الجزيرة العالي للهندسة.

تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد

يذكر أن الاجتماع الماضي للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بحضور ورئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة رؤساء الجامعات، أكد على العمل بقواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 للالتحاق بالجامعات بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، ومنها كليات علمي رياضة 2023 المتاحة لطلاب الثانوية.