الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمي علوم.. 14 تخصصا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، والمقرر لها مطلع أغسطس المقبل، ولهذا يستعد الطلاب للبحث عن الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمي علوم، التي جرى تخصيصها لطلاب تلك الشعبة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي، أبرز الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمي علوم 2023، على هذا النحو:

الكليات والمعاهد المتاحة لشعبة علمي علوم

- كليات الطب البشري.

- كليات طب الأسنان.

- كليات الصيدلة.

- كليات العلاج الطبيعي.

- كليات الطب البيطري.

- كليات التمريض.

- كليات العلوم الصحية.

- كليات الحاسبات والمعلومات.

- كليات الإعلام.

- كليات الألسن.

- كليات الاقتصاد والعلوم السياسية.

- جميع الكليات النظرية.

- المعاهد الفنية الصحية.

- معاهد التمريض.

وينتظر طلاب الثانوية العامة بشعبتيها، إعلان نتيجة الثانوية العامة ومعرفة تنسيق الجامعات للاستعداد للتقديم واجتياز اختبارات القدرات الذي تشترطه بعض الكليات والمعاهد للالتحاق بها.

نتيجة الثانوية العامة 2023

يذكر أن بوابة «الوطن» الإخبارية تتيح الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلالها، فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي من خلال عدة خطوات وهي:

- إدخال الاسم الرباعي للطالب.

- إدخال رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- إدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب.

- الضغط على تسجيل حتى يتم استلام النتيجة عقب اعتمادها مباشرة.