محافظ القاهرة يبحث إنشاء قاعدة بيانات مدعمة بالوثائق لحصر أصول الدولة

التقى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مع المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة لعرض ومناقشة ومتابعة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر أصول الدولة ، وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة

شارك في الاجتماع، المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة القاهرة، والدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوازرة الاتصالات، والمهندسة رحاب فج النور مدير إدارة الاستشارات الفنية ومدير مشروع أصول واملاك الدولة بوزارة الاتصالات، ومديري حماية أملاك الدولة وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.

وتمّ خلال اللقاء مناقشة وعرض التكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمه بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة.

حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أنَّ الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة والمؤجرة لزيادة موارد الدولة والمحافظة من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة، إذ سيتمّ استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كل القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم».

وتابع: «نعمل جميعاً في أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين بكل القطاعات وتلبية احتياجاتهم، بالشكل الذي يسهم في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة .