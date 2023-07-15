يستعد الطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، التي من المقرر لها أن تبدأ يوم السبت المقبل 22 يوليو بمادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وتستمر لمدة أسبوع لتنتهي الخميس 27 يوليو، بمادة الهندسة لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية

وأوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان له أنه جرى اعتماد جدول امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- يوم السبت 22 يوليو: مادة اللغة العربية لمدة ساعتين.

- يوم الأحد 23 يوليو: مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين ومادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الإثنين 24 يوليو: مادة العلوم لمدة ساعتين ومادة الحاسب الآلي لمدة ساعة واحدة.

- الثلاثاء 25 يوليو: مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين ومادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 26 يوليو: مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- يوم الخميس 27 يوليو: مادة الهندسة لمدة ساعتين.

استعدادات امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي بالدقهلية

وأوضح «شعبان» أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تستعد لأداء امتحانات الدور الثاني 2023 للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، وتجهيز اللجان الخاصة بالطلاب من أجل سلامة مرور الامتحانات بهدوء.