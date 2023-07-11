أستاذ اقتصاد: المشروعات داخل مدينة العلمين رسخت مفهوم التنمية المستدامة

قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، مستشار البنك الدولي سابقا، إن مدينة العلمين غيرت مفهوم السياحة داخل الدولة، من معنى التنمية السياحية إلى التنمية السياحية المستدامة؛ إذ تعتمد بشكل أكبر على السياحة الموسمية.

مشروعات رسخت مفهوم التنمية المستدامة

وأضاف «عنبر» في مداخلة هاتفية على شاشة «إكتسرا نيوز»، أن هذه المشروعات داخل المدينة رسخت مفهوم التنمية المستدامة طوال العام، ولا تعتمد على الداخلية فقط بل الخارجية أيضا؛ لأنها واحدة من أهم المدن السياحية بالعالم.

العمالة المنتفعة أضعاف العمالة المباشرة بالمشروع

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه يمكن تقسيم الانعكاسات الناتجة من ذلك المشروع إلى انعكاسات مباشرة، حيث استيعاب كم ضخم من العمالة وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، وخلق فرص استثمارية كثيرة، أما بالشكل غير المباشر فالمشروعات السياحية لا تعتمد فقط على العمالة المباشرة؛ إذ أن هناك عمالة مرتبطة بمستوى حجم التنمية داخل المشروعات وعدد العمالة التي تنتفع من هذا المشروع يفوق بأضعاف حجم العمالة التي تعمل على نحو مباشر.