تجري كليات الفنون التطبيقية كل عام اختبارات القدرات للطلاب الراغبين للالتحاق بها؛ بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري، لإنتاج التصميم وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة، وإدراكه للنسب الصحيحة، وإحساسه بالظل والنور، ومهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية والأسئلة بالدرجات

تفاصيل اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية والأسئلة بالدرجات

وتأتي تفاصيل اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية والأسئلة بالدرجات، كالآتي:

الاختبار المهاري:

- زمن الاختبار المهاري 150 دقيقة ويبدأ الساعة 10 صباحا ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيا.

- يتقسم الاختبار المهاري إلى عدد سؤالين مهاري (الرسم + التصميم الابتكاري).

تفاصيل اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية والأسئلة بالدرجات

ووفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات، فسؤال الرسم من 60 درجة، وتفاصيله كالآتي:

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد والتخيل واخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية، مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر، وذلك باستخدام أقلام رصاص ذات درجات ظلال مختلفة لإظهار المنظور وعناصره، مع الاهتمام بالسب والمقياس في اخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

واستكمالا لتفاصيل اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية والإسئلة بالدرجات، فسؤال التصميم الابتكاري من 40 درجة، وتفاصيله كالآتي:

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية، وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالية محسوسة وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم من توازن وتوافق لوني مع القدرة على إظهار الفكرة الرئيسية لموضع التصميم بوضوح ويتم تنفيذ وإخراج العمل باستخدام الألوان باختلافخاماتها سواء ألوان الأقلام الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المائية، وتناول موضوعات التصميم طابع بريد ذات الأغراض المختلفة، وقد تحتاج بعض الموضوعات إضافة بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم ولذا يجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.