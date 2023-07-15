الجدة الحاصلة على دكتوراه: قريبة من الجيل الجديد ولا أتدخل في شؤون أحفادي

قالت الدكتورة صفاء شلبي، الجدة الحاصلة على دكتوراه في الجيولوجيا، إن هناك فارق كبير ما بين الجيل الحالي والسابق، إذ إنها حريصة دائمًا على أن تكون قريبة من الجيل الحالي، مع الالتزام بعدم التدخل في شؤونهم: «أنا أم وحماة في البيت، ولا أحاول التدخل في شؤون أبنائي وأحفادي، وكل واحد عايش بحريته».

شلبي: في بعض الأحيان لا أُعجب بملابس أحفادي

وأضافت الجدة، خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية سالي شاهين، على فضائية «DMC»، أنها في بعض الأحيان قد لا تُعجب بملابس أحفادها، لكنها وبالرغم من ذلك لا تتدخل فيما يرتدون: «أنا وهما أصدقاء وبنخرج سوا وبيجوا يشتكوا ليا لو فيه حاجة مضيقاهم».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.