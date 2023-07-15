كشفت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الدور الثاني التي تبدأ يوم السبت الموافق 22 يوليو وتستمر حتى يوم الثلاثاء 26 يوليو.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول الامتحانات للطلاب المنتظمين، بالإضافة إلى الطلاب من خدمات، منازل، رسمي لغات، خاص عربي، وخاص لغات، والغائبين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الدور الثاني

وتنشر «الوطن» جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان الدور الثاني في الفترة من يوم السبت الموافق 22 يوليو حتى يوم الثلاثاء 26 يوليو.

ـ في اليوم الأول من الامتحانات، سيخوض الطلاب امتحانات في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

ـ اليوم الثاني مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- وفي اليوم الثالث مادتي الدراسات الاجتماعية والهندسة.

- واليوم الرابع سيكون هناك امتحانات في عدة مواد بما في ذلك اللغة الأجنبية الأولى وتكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر ولغة أجنبية ثانية في مستوى رفيع والتربية الرياضية.

ـ في اليوم الأخير من الامتحانات، يوم الأربعاء، سيكون هناك امتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى للغات في مستوى رفيع.

وأكد عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، خلال جولته الصباحية أمام بعض اللجان في مدارس كيما الثانوية المشتركة ومحمد مكاوي يعقوب والعروبة الثانوية، توافر جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة الجو المناسب للطلاب، وشدد على ضرورة توفير الهدوء والراحة للطلاب داخل اللجان.