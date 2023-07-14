إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادث سير ناتج عن انقلاب دراجة نارية تروسيكل بطريق بني هاني إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بواسطة سيارتين إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق فرعي في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف إخطارًا من شرطه النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية تروسيكل بطريق بني هاني إهناسيا غرب المحافظة، الذي وجه بسرعه نقل المصابين الى اقرب مستشفى لتلقى العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة

سيارتين إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد جمال مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: شيماء فتحي موسي، 39 سنة، مصابة جروح و كدمات، وشقيقتها حنان فتحي موسي، 41 سنة، ربة منزل، مصابة جروح و كدمات، ورمضان عرفة رمضان، 8 سنوات، مصابة جروح وكدمات، ومريم محمد محروس، 3 سنوات مصاب جروح و كدمات، وجاري تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالحادث.