متحدث الرئاسة: ندعم الشعب الإثيوبي في التنمية.. وحقنا لا يمكن التفاوض عليه

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن موقف مصر ثابت في ملف السد الإثيوبي، قائلا: «ندعم الشعب الإثيوبي في التنمية، وحقنا في الحياة لا يمكن التفاوض حوله، وهو حق ثابت لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه، وأيضا ندعم حق جميع الشعوب الأفريقية في التنمية».

وأضاف أحمد فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» على قناة النهار، أن مصر تقدم ما تستطيع من دعم لتحقيق التنمية في دول أفريقيا، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة من استفادة الشعوب الافريقية من مواردها، بل ندعمه بكل صدق وإخلاص لأن التنمية تنعكس على الجميع ويستفيد منها الجميع.

متحدث الرئاسة: النيل لطالما كان مصدرا للتعاون والإخاء والتنمية

وتابع، «النيل لطالما كان مصدرا للتعاون والإخاء والتنمية، وإثيوبيا عبرت عن رغبة مماثلة للتقدم في هذا الملف من خلال التفاوض في إطار زمني، ونحن حريصون على الإطار الزمني، وتعهد الجانب الإثيوبي بضمان الاحتياجات المائية لدول المصب خلال فترة الملء، ونتطلع الى أن تعكس المفاوضات هذه روح التعاون».

واستكمل: «هذه الروح في أفريقيا تقوم على أنه من الأفضل للجميع مصر وإثيوبيا وأفريقيا أن توجه مواردها جميعا للتنمية، وهناك الكثير مما يمكن أن نقدمه كأفارقة لبعضنا البعض».