سطح الأرض يسجل أعلى درجة حرارة: حطمت الرقم القياسي لعام 2016

سجَّلت درجة حرارة الأرض رقما قياسيا جديدا لتكون 17.03 C، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، حسبما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض هي 16.88 درجة في يوليو 2016، ليأتي هذا العام ويسجل رقما جديدا.

سبب ارتفاع درجات حرارة الأرض

وأوضحت «الأرصاد» أن هذا الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة دائما ما يحدث مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من درجة الحرارة علي اليابسة وفي المحيطات، وتوقعت أن يتم كسر هذا الرقم في المستقبل، لتسجل الحرارة درجات أعلى.

مدينة جزائرية تسجل أعلى درجة حرارة

وبالأمس سجلت مدينة أدرار الجزائرية أعلى درجة حرارة صغرى مسجلة على الإطلاق في تاريخ السجلات المناخية، حيث وصلت الدرجة الصغري يوم الجمعة 7-7-2023، 39.6 درجة مئوية.

وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في الرابع من يوليو بدء تمدد ظاهرة النينيو المقترنة بارتفاع درجات الحرارة وأنماط الطقس والمناخ المضطربة.

تأثير ظاهرة النينيو على درجة حرارة

الأرض وقال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية: إن ظاهرة النينيو سيزيد من احتمال تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وإحداث المزيد من الحرارة الشديدة في أجزاء كثيرة من العالم والمحيطات.

وتحدث ظاهرة النينيو في المتوسط كل سنتين إلى 7 سنوات، وتستمر النوبات عادةً من 9 إلى 12 شهراً، وهي نمط مناخي يحدث بشكل طبيعي في سياق تغير مناخي ناجم عن الأنشطة البشرية.

درجات الحرارة تحطم الرقم القياسي

وتوقع تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد أن هناك احتمالاً بنسبة 98% بأن تحطم درجات الحرارة الرقم القياسي المسجل في عام 2016 عندما كانت ظاهرة النينيو قوية بشكل استثنائي.

تقترن ظاهرة النينيو عادة بزيادة تساقط الأمطار على بعض المناطق كما تسبب موجات جفاف شديدة على مناطق أخرى، كما يمكن أن تغذي الأعاصير وسط وشرق المحيط الهادئ، ومن المتوقع حدوث شذوذ موجب في درجات الحرارة على جميع مناطق اليابسة في نصف الكرة الشمالي.