مسلم: لا أعتقد وصول الأزمة الروسية الأوكرانية لمواجهة نووية.. ستكون حربا عالمية ثالثة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن تلويح روسيا بإطلاق حرب نووية جديدة كانت مجرد تصريحات قديمة، وخرجت حديثا مع دعم حلف الناتو الكبير لدولة أوكرانيا في حربها ضد روسيا: «لا أعتقد وصولنا لهذا الأمر، وإلا هنكون بنتكلم على حرب عالمية ثالثة».

مسلم: أمريكا القوى العظمى في العالم

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TEN»، أن الرئيس الأمريكي جون بايدن، كان حريصا في توضيحه بأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو يعني حربا مباشرة مع روسيا، «مع احترامي لكل قادة الناتو لكن لما بيجي بايدن بيكون البروتوكول وكل حاجة مختلفة، وهي القوة العظمى الأولى في العالم».

وأوضح أن الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، هي بمثابة حرب بالوكالة ما بين أمريكا وحلف الناتو وأوكرانيا ضد روسيا، مشيرا إلى أنه خلال حضوره الأخير لقمة الناتو، التي عقدت في ليتوانيا، فتحدث القادة هناك بأنهم لم يتخيلوا بأن روسيا ليست بتلك القوة التي لم تستطع معها التقدم في حربها ضد أوكرانيا.