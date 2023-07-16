مركز شباب المثلث بالسويس ينظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم بمشاركة 200 شخص

نظم مركز شباب المثلث بمحافظة السويس، مسابقة لحفظ القرآن الكريم، استمرت لمدة 7 أيام وشارك فيها 200 شخص من الطلائع من لاعبي فرق كرة القدم بالمركز، وجرى خلالها اختبار المشاركين في حفظ عدد من آيات وسور وأجزاء من كتاب الله عن طريق محكمين من مشايخ وحفظة للقرآن.

أنشطة متنوعة في مراكز الشباب

وأكدت مديرية الشباب والرياضة، أنه في إطار توجيهات الوزارة بأن المراكز الشبابية ليست للرياضة فقط، بل هي للثقافة والفن والتعليم، أقيمت مسابقة خاصة للطلائع المشاركين في الألعاب المختلفة وفي حفظ القرآن الكريم، بهدف إثراء روح عقيدة الانتماء وحب العبادات والوطن لدى النشء.

المسابقة استمرت 7 أيام

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة أنه تقدم لمسابقة حفظ القرآن الكريم 200 من الطلائع والبراعم واللاعبين، واستمرت المسابقة لمدة 7 أيام، بوجود لجنة تحكيم، وبمشاركة الشيخ أحمد الحريري، أحد كبار محفظي القرآن في المحافظة، لتسميع ما حفظه المشاركون من كتاب الله، وتم تكريمهم لتشجيعهم على الحفظ.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالسويس.