أماكن اختبارات القدرات 2023.. «الأعلى للجامعات» يوضح

شهدت الساعات القليلة الماضية تكثيف الطلاب بحثهم عن أماكن اختبارات القدرات 2023، حيث يواصل الطلاب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لامتحانات القدرات للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، بجانب تحقيق الحد الأدنى للقبول الذي يقره مكتب التنسيق وفقا للاعداد المطلوبة لكل كلية.

أماكن اختبارات القدرات 2023 بجميع المحافظات

وكشفت الوزراة وفقا لتقرير صادر عنها أماكن اختبارات القدرات 2023 بجميع المحافظات، تيسيرا على الطلاب خلال مرحلة تنسيق الجامعات.

وأوضحت الوزراة أماكن اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة في الجامعات الحكومية للكليات التي يحق لها امتحانات، سواء كليات الفنون التطبيقية أو الجميلة، أو التربية الرياضية أو الفنية أو الموسيقية أو الجميلة، وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استقبال الطلاب في أماكن اختبار القدرات 2023 حتى 27 يوليو

و من جهتها، أوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، انتهاء جميع الاستعدادت لاختبارات القدرات 2023 وبدء استقبال الطلاب في أماكن اختبار القدرات منذ اليوم وحتى 27 يوليو الجاري، موضحة أن الكلية لديها الاستعدادات والإمكانيات لإجراء اختبارات القدرات لما يقرب من 800 طالب يوميا خلال أعمال الامتحانات.

وتستعرض الوطن من خلال الصور التالية أماكن اختبارات القدرات 2023 بجميع المحافظات في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء :