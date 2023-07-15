«الأعلى للجامعات» يكشف عن تفاصيل لجنة اختبارات القدرات وأهدافها

قال الدكتور عاشور العمري، عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات، مدير الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه عقب انتهاء امتحانات الثانوية بدأت لجنة اختبارات القدرات بوزارة التعليم العالي عملها بشكل كامل، الذي كان قد بدأ بالفعل منذ عدة أشهر، لافتا إلى أن اللجنة هدفها متابعة تقديم الطلاب لاختبارات القدرات التي تقوم على فلسفة انتقاء الطالب للتخصص المناسب له، الذي يستطيع التميز به.

اختبار القدرات

وأوضح العمري، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن التسجيل في اختبار القدرات يتم من خلال منصة التنسيق الإلكتروني على موقع وزارة التعليم العالي، ويختار الطالب الكلية التي يرغب في الالتحاق بها من بين الفنون الجميلة أو الفنون التطبيقية أو التربية الموسيقية أو التربية الرياضة والكليات ذات الطابع العملي والتطبيقي.

الجوانب التطبيقية

وأشار عضو اللجنة العليا لاختبارات القدرات، إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تدعم التركيز على الجوانب التطبيقية والمهارية أكثر من المعرفية، لتحديد إن كان الطالب قادر على الالتحاق بهذه الكليات من عدمه، لافتا إلى أن اللجنة المختبرة مشكلة من 3 أعضاء من أساتذة الجامعات يقيسون مدى استعداد الطالب للالتحاق بالمجال وهو أمر يصب في صالح الطالب في المقام الأول.