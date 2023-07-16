حصر 4575 قطعة أرض من أملاك الدولة في القاهرة لتقنينها

كشف تقرير محافظة القاهرة عن نسبة قطع أراضي وضع اليد التي تم تسويتها سواء بيع أو مقابل انتفاع بمناطق المحافظة، مؤكدا حصر 4575 قطعة أرض من أملاك الدولة في القاهرة وضع يد لتقنينها، وتبين أنّ أكبر نسبة من أراضي وضع اليد التي تم تسويتها بالبيع توجد في المنطقة الجنوبية بنسبة 82%، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 10% من إجمالي الحصر لعدد هذه الأراضي.

وأوضح التقرير أنّ أقل نسبة كانت في المنطقة الشمالية بنسبة 1%، يليها المنطقة الغربية بنسبة 7% من إجمالي الحصر لعدد تلك الأراضى، وأكبر نسبة من قطع الأراضي لوضع اليد التى تم تسويتها مقابل انتفاع توجد فى المنطقة الجنوبية بنسبة 81% يليها المنطقة الغربية بنسبة 8%.

حالات تسوية وضع اليد

وأوضحت محافظة القاهرة أنّ أقل نسبة من قطع الأراضي لوضع اليد التي تم تسويتها مقابل انتفاع توجد في المنطقة الشمالية بنسبة 4% يليها المنطقة الشرقية بنسبة 7% وذلك من إجمالي الحصر لعدد هذه الأراضي.

حصر أملاك الدولة

وفيما يتعلق بحصر أملاك الدولة من أراضي البناء لتقنينها بمختلف أحياء القاهرة، أشار التقرير إلى أنّ إجمالي أملاك الدولة 4575 قطعة منها بالمنطقة الشرقية 458 قطعة منها حي مصرالجديدة تضمن 284 قطعة، وحي السلام أول 155 قطعة، النزهة الجديدة 3، المطرية 3، وعين شمس 13، وفي أحياء المنطقة الغربية 334 قطعة منها 77 قطعة بالوايلي، و185 قطعة في منشأة ناصر، و4 في غرب القاهرة، و6 في عابدين، و47 في حي وسط، و5 في باب الشعرية، و10 في بولاق، وفي المنطقة الجنوبية 3731 قطعة منها 765 في مصر القديمة، و288 في السيدة زينب، و119 في الخليفة، و12 في البساتين، و30 في المعادي وطرة، و2435 في حلوان، و82 في طرة، أما أحياء المنطقة الشمالية تضم 52 قطعة.