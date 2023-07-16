فتح باب التقديم للدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي أول أغسطس

اعتمد مجلس جامعة جنوب الوادي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، مواعيد التقديم للدراسات العليا بكليات الجامعة، موضحا أن القيد الأول بكلية الزراعة من 1 أغسطس حتى 15 من الشهر ذاته، ويبدأ القيد الثاني من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر.

مواعيد التقديم للدراسات العليا

بينما يبدأ التقديم لفصل الخريف بكلية التربية الرياضية «دبلوم - ماجستير - دكتوراه» من 1 أغسطس إلى 31 أغسطس، وفصل الربيع «دكتوراه» من 1 يناير 2024 إلى 15 من نفس الشهر، ويبدأ التقديم لكلية التجارة فصل الخريف من 5 أغسطس إلى 31 أغسطس، وفصل الربيع من 10 فبراير إلى 29 فبراير 2024.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن التقديم للدراسات العليا بكلية الآداب يبدأ من 15 أغسطس إلى 20 سبتمبر، وكلية التربية من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، وكلية الطب البيطري يبدأ القيد الأول من 1 سبتمبر إلى 30 سبتمبر «دبلوم - ماجستير - دكتوراه»، والقيد الثاني من 1 مارس 2024 إلى 30 مارس «ماجستير - دكتوراه»، وكلية العلوم من 2 سبتمبر إلى 21 سبتمبر، وكلية الهندسة «ماجستير - دكتوراه» من 15 سبتمبر إلى 14 أكتوبر، وكلية الطب أبريل وأكتوبر من كل عام.

ويبدأ التقديم فصل الخريف بكلية التربية النوعية من 15 أغسطس إلى 14 سبتمبر، وفصل الربيع من 15 ديسمبر إلى 14 يناير 2024، وكلية الحقوق الفترة الأولى من 2 سبتمبر إلى 21 سبتمبر، والفترة الثانية من 25 نوفمبر إلى 7 ديسمبر، وكلية الآثار من 1 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، وكلية التمريض من 1 أغسطس إلى الأسبوع الأول من سبتمبر.

الشروط والأوراق المطلوبة

وأضاف علي موسى، مدير عام الإدارة العامة للدارسات العليا والبحوث، أن التقدم يتم عبر الموقع الإلكتروني لجامعة جنوب الوادي، والأوراق المطلوبة هي شهادة التخرج «ليسانس أو بكالوريوس»، وبيان بتقديرات المقررات خلال سنوات الدراسة «تطلب في حالة القيد للماجستير»، وشهادة ميلاد وصورة فوتوغرافية حديثة، وموافقة جهة العمل «أو إقرار بأنه لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام»، وتحديد الموقف من التجنيد.