«جنوب الوادي» ضمن أفضل 351 جامعة عالميا.. و«دردير»: حققنا التقدم في البحث العلمي

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن ظهور نتيجة التصنيف الدولي الإنجليزي «التايمز» للجامعات الشابة (وثيقة 2023) اليوم، وجاء ترتيب الجامعة في الفئة ما بين 351 إلى 400.

وأضاف أن الجامعة جاءت في المركز الحادي عشر على المستوى المحلى من أصل 30 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف، حسب قواعد البيانات.

5 معايير لتصنيف أداء الجامعات

أشار الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا التصنيف يقيس أداء الجامعات في خمس معايير رئيسية، هي: التدريس والبحث العلمي والاستشهادات المرجعية للبحوث، والسمعة الدولية وتشمل 13 مؤشرا منها تقييم سمعة الجامعة الدولية، والبيئة التعليمية والتدريس وعدد الطلاب ونسب العاملين، وتقييم تأثير ودخل الأبحاث وإنتاجيتها والاستشهادات العلمية لها، ونسب برامج الدكتوراه والماجستير، ومؤشر نقل المعرفة العلمية لتطبيقات عملية، والسمعة الدولية، ونسبة الطلاب الدوليين، والتعاون الدولي والتعاون مع القطاع الصناعي.

التصنيف الدولى لجامعة جنوب الوادي

أفاد الدكتور حمودة محمد دردير ممثل الجامعة للتصنيف الدولي والمسئول الفني، بأن تصنيف التايمز للجامعات الشابة يضم أفضل الجامعات التي لم يتعدى تاريخ انشاءها أكثر من 50 عام، ويقيس نفس مؤشرات الأداء المتبعة في تصنيف الجامعات العالمية الرائدة، وعددها 13 مؤشرا، مضيفا أن النسخة الحالية من التصنيف ضمت 963 جامعة مقارنة بالعام السابق (نسخة 2022) الذي ضم 539 جامعة بزيادة عدد 424 جامعة عالميا مشاركة، مؤكدا تقدم جامعة جنوب الوادي في مجال السمعة الدولية ومجال البحث العلمي، حيث احتلت المرتبة الخامسة محليا.