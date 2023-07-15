سجلت أسعار الدواجن الیوم السبت في الأسواق والمحلات، حالة من الاستقرار، إذ جاء متوسط سعر الدواجن البيضاء، بين 62 و63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك النهائي في حدود الـ70 جنيها، وفقا لما قاله عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البیضاء

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن البیضاء تراوحت بين 62 إلى 63 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، وتصل هذه الأسعار إلى المستهلك في حدود الـ70 جنيها تقريبا في المحلات، على حسب المنطقة التي يباع فيها.

أسعار الرومي الیوم

وسجلت أسعار الرومي الأبيض نحو 125 جنيها للفرخ وزن 1200 جرام، فيما يصل سعر الرومي البرونزي عمر يوم، نحو 9.5 جنيه عمر يوم.

أسعار الكتاكیت الیوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم البلدي، نحو 7 جنيهات، فيما بلغ سعر كتكوت بلدي هجين 7.25 جنيه، ووصل سعر كتكوت روزي تسمين 11 جنيها، وسجل سعر كتكوت ساسو شيفر بيور 12 جنيها.

أسعار البط الیوم

ووصل أسعار البط الیوم، نحو 18 جنيها للبط مولار عمر يوم، وبط تسمين، وبط فرنساوي، وبط شريفان، وبط ألماني 15 جنيها.