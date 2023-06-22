أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22-6- 2023 بالأسواق والمحال

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 22- 6- 2023، في الأسواق والمحال وبورصة الدواجن، حيث يتراوح السعر اليوم ما بين 64 إلى 65 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 74 جنيها إلى 78 جنيها للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 82 إلى 83 جنيها للكيلو، كما سجَّل سعر الأمهات البيضاء 55 جنيها للكيلو.

سعر الكتكوت في الأسواق اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن سعر الكتكوت يتراوح ما بين 8 إلى 13 جنيها، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو ما بين 9 جنيهات إلى 11 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 5.25 إلى 6.25 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 7.5 إلى 8.5 جنيه.

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 26 إلى 27 جنيها، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 8.5 إلى 9.5 جنيه.

استقرار أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 111 إلى 111.75 جنيه، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 111 إلى 113 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 107 إلى 108 جنيهات.