فيلم «تاج» يحقق 585 ألف جنيه إيرادات بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم «تاج» إيرادات تقدر بـ585 ألف و344 جنيها في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، ليحتل بذلك المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، بإيرادات تتجاوز مليون جنيه، وفي المركز الثاني فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة بإيرادات أمس تتجاوز 600 ألف جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

قصة فيلم تاج

خلال أحداث فيلم تاج، يقوم تامر حسني، بأداء شخصيتين، أحدهما تاج سوبر هيرو لديه إمكانيات خارقة، وشقيقه التوأم هارون الشرير الذي يتمتع أيضًا بمقومات غير طبيعية، وتتصاعد المواقف بينهما في إطار مواقف تحمل الكثير من المفاجآت.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

34 مليون إجمالي إيرادات فيلم تاج

يتجاوز إجمالي إيرادات فيلم «تاج» منذ انطلاق عرضه بالسينما على مدار الأسبوعين الماضيين أكثر من 34 مليون جنيه، فيما تتجاوز إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيزالـ 90 مليون جنيه، وحصيلة إيرادات فيلم البعبع بطولة أمير كرارة أكثر من 28 مليون جنيه، و18 مليون جنيه إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي.