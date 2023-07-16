«إكسترا نيوز» ترصد أنشطة مهرجان العلمين الفترة المقبلة: حفلات ومسابقات

قالت حبيبة عمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن أول فعالية من مهرجان العلمين الجديدة بدأت صباحا بلعبة «تيك بول» على الشاطئ، وهي عبارة عن مزيج بين كرة القدم وتنس الطاولة، وتُلعب ثنائيا أو رباعياً، وذلك بمشاركة بطلتي العالم مايا ونتاليا إلى جانب وجود بعض «البلوجرز»، وسط أجواء حماسية وجماهيرية هائلة.

عرض لمباراة الأهلي والزمالك

وأضافت «عمر»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة وسارة سراج، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، يوم الخميس الماضي شهد عرضا لمباراة الأهلي والزمالك على شاشات كبيرة في «North Square»، في أول يوم بـ مهرجان العلمين الجديدة ليلا، أما ثاني أيام المهرجان فتناول تحدي الجيل الذهبي الذي استمر حتى أمس السبت.

حفلات غنائية في مهرجان العلمين

وتابعت، بأن هناك حفلات غنائية في مهرجان العلمين الجديدة لفنانين مصريين ودوليين وعرب، منها حفلة تامر حسني يوم 21 يوليو الجاري، وحفلات أخرى لراغب علامة ونانسي عجرم وإليسا وأنغام ومدحت صالح، إلى جانب الموسيقار عمر خيرت.

وأشارت إلى وُجود أنشطة رياضية متنوعة في مهرجان العلمين الجديدة، مثل الجودو ولعبة البدل، علاوة على السباق الثلاثي الذي يتضمن ركوب الدراجات والسباحة والجري.