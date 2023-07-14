لاعب تيك بول: تنظيم بطولة في مهرجان العلمين أمر مميز للغاية (فيديو)

قال أحمد مصطفى لاعب تيك بول مشارك في البطولة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين، إن هذه اللعبة مشهورة جدا حول العالم، وبدأ انتشارها يتوسع منذ عام 2019، وشهدت دولة تونس تنظيم بطولة دولية قبل 15 يوما.

الأندية العالمية بدأت ممارسة هذه الرياضة

وأضاف مصطفى، خلال حواره حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «الأندية العالمية بدأت بممارستها، نتحدث عن برشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، شاهدنا هذه الفيديوهات وعلمنا أن هذه اللعبة لها بطولات عالم وقوانين، لكن لم تكن هذه اللعبة منتشرة في مصر».

تنظيم مميز لبطولة تيك بول

وتابع: «تنظيم هذه البطولة في مصر أمر رائع ومميز للغاية، وحرصنا على المشاركة كمحبين لهذه اللعبة، وبخاصة أن المكان جميل ونلعب على البحر، كما أن نجوم الجيل الذهبي سيلعبون كرة القدم وسنشاهدهم، هذه أمر ممتع جدا، كما أن نتاليا ومايا أفضل لاعبتين في العالم سيشاركان في فعاليات المهرجان».