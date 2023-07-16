رفع 2700 طن مخلفات صلبة وقمامة في حملات مكبرة بشوارع وميادين الدقهلية

شنت محافظة الدقهلية، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة على الشوارع والميادين في نطاق المحافظة، لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة التي ستستمر على مدار أسبوع كامل في دكرنس والمطرية والمنزلة والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر ومحلة دمنة وبني عبيد، لتحسين مستوى النظافة في نطاق المحافظة.

تنظيف الشوارع والميادين بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية في بيان، أنه تم رفع 2000 طن مخلفات صلبة، و205 أطنان قمامة و500 طن نواتج تطهير خلال اليوم الأول لأعمال الحملة على مستوى محافظة الدقهلية من مدن ومراكز وقرى، وتستمر أعمال تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة ورؤساء أحياء شرق وغرب المدينة، بالإضافة إلى رفع 560 طن قمامة و10 أطنان أتربة من الشوارع والميادين، وزراعة 500 متر نجيل طبيعي بالمنطقة المركزية شرق وغرب ومركز المنصورة.

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، في بيان، أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة، حيث تم رفع مخلفات صلبة على حرم طريق دكرنس المؤدي إلى شربين، وتم رفع ناتج تطهير ترعة طريق «المنصورة - المنزلة»، وتم تقسيم مدينة دكرنس إلى عدة قطاعات لرفع كافة تراكمات القمامة بها.

رفع كفاءة الشوارع والطرق

وتضمنت الأعمال رفع كفاءة شارع بورسعيد والعبور وكورنيش مدينة دكرنس، بالإضافة إلى البدء في أعمال رفع كافة تراكمات القمامة بموقع دكرنس بجوار مقابر المسلمين، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية بالمنصورة.