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فريق طبي بـ«أجا المركزي» ينجح في إجراء عملية انسداد معوي لرضيعة

كتب:

ريهام مصطفى وآية حسنين
12:14 م | الأحد 16 يوليو 2023
الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

 نجح فريق طبي بمستشفى أجا بمحافظة الدقهلية، متخصص في جراحة الأطفال، في إجراء عملية انسداد معوي لطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر 5 أيام فقط، واستمرت العملة ساعتين، وتعد الأولى من نوعها في المحافظة.

جراحة لطفلة حديثة الولادة

وكشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان، أن العملية تعد من الجراحات الصعبة والدقيقة، وهي الأولى من نوعها بمستشفى أجا، واستغرقت نحو ساعتين تعاون خلالها الفريق الطبي المتعدد الاختصاصات من لحظة إجراء الفحوصات إلى حين التأكد من تجاوز الطفلة لمرحلة الخطر.

الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره للفريق الطبي وللدكتور السيد فاروق، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة بسمة شوكت، مدير إدارة الحضانات، علاوة على الفريق الطبي بقيادة الدكتور سامر خلاف، مدير المستشفى، والدكتور محمد البحيري، نائب مدير المستشفى، والدكتور أحمد علي موسى، استشاري جراحة الأطفال، والدكتور محمد سمير محمد، أخصائي التخدير، والدكتور عماد أحمد البديوي، استشاري الحضانات، وأميرة بلبل من تمريض العمليات.

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