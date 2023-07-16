مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص على «صحراوي بني سويف»

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، شمال مركز الفشن في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الغربي

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بعد مدخل مدينة الفشن بحوالي 500 متر في نطاق محافظة بني سويف.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وإيداع الجثث داخل ثلاجة الموتى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى مغاغة بالمنيا

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرعي بني سويف والمنيا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين وجثتين تم نقلهم إلى مستشفى مغاغة بمحافظة المنيا، فيما نقلت جثة إلى مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة طارق صلاح علام موسى، 15 عامًا، طالب، مصاب بكدمات وسحجات، وعادل شحاتة زاخر، 42 عامًا، سائق، مصاب بكدمات بالصدر وجروح وسحجات بالجسم، ومراون إسلام ناجح فكري، رضيع، مصاب ياشتباه ما بعد الارتجاج، وأبانوب نمر جرجس ميتشالح، 18 عامًا، مصابًا باشتباة كسر بالذراع الأيمن وجروح وسحجات.

كما أسفر الحادث عن وفاة ناهد مراد عنتر شحاتة، 35 عامًا، وإسلام ناجج فكري، 28 عامًا، ويقيمان بمركز ديروط محافظة أسيوط، ونقلت جثتيهما إلى مشرحة مستشفى مغاغة بمحافظة المنيا، وإبراهيم يعقوب سعد عبد الشهيد 25 عامًا، يقيم شبرا الخيمة، ونُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف.