بدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي 2022-2023 في «آداب عين شمس»

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، بدء الفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2022- 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

آداب عين شمس: 6200 طالب مسجل بالفصل الدراسي الصيفي

وأوضحت عميدة كلية الآداب، وفقا لبيان صادر عن الكلية، أنَّ الفصل الدراسي الصيفي بدأ اليوم الأحد 16 يوليو 2023 فور الانتهاء من فترة تسجيل المقررات الدراسية في الأقسام التي تطبق نظام الساعات المعتمدة، مضيفة أن الدراسة تبدأ اليوم ولمدة 6 أسابيع وتنتهي يوم 24 أغسطس المقبل، ويبلغ عدد الطلاب 6200 طالب على أن تبدأ الامتحانات يوم 28 أغسطس بنظام «البابل شيت».

توفير الكتب الإلكترونية

وأكّدت عميدة الكلية أنَّ الدراسة بنظام الحضور، مضيفة أنَّه تمّ توفير الكتب الإلكترونية، إلى جانب إتاحة المقررات على المنصة الجامعية من خلال الإيميل الجامعي للطالب، مؤكّدة أنَّه تمّ نشر جميع الجداول على الصفحة الرسمية للكلية مع التنبيه على أهمية الحضور وفق الجدول المعلن.