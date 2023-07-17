يؤهل للعمل بجميع الوزارات.. مميزات برنامج «الجيوماتكس» بـ«آداب حلوان»

أعلنت جامعة حلوان، مميزات برنامج «الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب»، في ضوء التطوير الذي تنتهجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة برامج جديدة تتواكب مع سوق العمل.

تفاصيل برنامج «الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية»

وكشفت الجامعة، عن أن مميزات البرنامج، جاءت على النحو التالي:

- تخريج أخصائيين متميزين في مجال الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية.

- إتقان العمل المساحي الأرضي والبحري المساحة.

- التصويرية الجوية، والتطوير المستمر في جميع عناصر العملية التعليمية الخاصة بالبرنامج وفق متطلبات سوق العمل.

- إكساب الطلاب مهارات استخدام التقنيات الحديثة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

- يؤهل البرنامج الخريجين للعمل داخل مصر وخارجها في جميع الوزارات المصرية، والمشروعات القومية ومجالات المساحة الجوية، الجيولوجية العسكرية، ومراكز دعم واتخاذ القرار وهيئات المساحة والأرصاد الجوية والتخطيطية التنمية العمرانية، والشركات البترولية والتعدينية والهندسية، والمقاولات.

- إكساب الطالب مهارات الاتصال الفعال ومعرفة تفسير وتحليل الصورة الجوية الفضائية.

طرق التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة

كما أعلنت الجامعة عن طرق التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية آداب والتى تتمثل فيما يلي:

- تقديم صورة من شهادة الثانوية العامة.

- صورة من شهادة الميلاد صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من بطاقة الترشيح أن يكون المجموع الكلي يسمح بالقبول بالكلية.

ولفت إلى أنه يتم قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي، طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة يمكن التحويل من كليات أخري إلى البرنامج

يشترط قبول خريجي المدارس. الخاصة والرسمية والرسمية لغات والمدارس الحكومية ، «لغة ثانية فرنسي والطلاب الوافدين».

- طلاب المدارس الفرنسية.

- يقبلوا دون إجراء أي اختبارات مع الاكتفاء بعقد مقابلة شخصية.

- جميع الطلاب من كافة المدارس. الاخري يعقد لهم أختبار للقبول ومقابلة شخصية.

- تدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني « مصاري - ممكن - امان - بي . البريد المصري - سداد».