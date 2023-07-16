اعتماد نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام 2022-2023 بنسبة نجاح 89.7%

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، نتيجة دبلوم التلمذة الصناعية لعام 2022-2023، بنسبة نجاح 89.7%، لافتاً إلى أن النسبة العامة للنجاح في مراكز التدريب التابعة للمصلحة بلغت هذا العام 90.8% بينما بلغت نسبة النجاح الإجمالية لمراكز التدريب التابعة للشركات، والتي تشرف عليها المصلحة فنيا 94.5%، كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للمحطات التدريبية 87.7%.

وأضاف أن هذه النتائج تؤكد الدور المهم للمصلحة في لارتقاء بمنظومة التدريب الفني والمهني لمستويات متميزة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، مشيراً إلى أن المصلحة تستهدف تخريج مستوى متميز من العمالة الماهرة، التي تحمل على عاتقها تطوير الصناعة المصرية، وتمكينها من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

«جنوب الصعيد» تحتل المركز الأول بنسبة نجاح 98%

من جهته، قال اللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، إن ترتيب المراكز على مستوى المصلحة جاء حسب نسبة النجاح بكل منطقة، فاحتلت منطقة جنوب الصعيد المركز الأول بنسبة نجاح 98%، وجاءت بعدها منطقة الجيزة في المركز الثاني بنسبة 95.3%.

وفي المركز الثالث جاءت منطقة جنوب القاهرة بنسبة نجاح 95.3%، ثم منطقة شرق الإسكندرية بنسبة نجاح 92.7%، كما جاءت منطقة شمال القاهرة في المركز الخامس بنسبة 92.5%، ثم الوجه البحري بنسبة نجاح 91.2%، تلتها منطقة غرب الإسكندرية بنسبة 90%، وبعدها منطقة الأميرية التجريبي بنسبة 88.1%، ومنطقة القناة والعاشر بنسبة 85%، ثم منطقة شمال الصعيد في المركز التاسع بنسبة 72.4%.

الحاصلون على أول 10 مراكز

وشغل المراكز العشر الأولى على مستوى الجمهورية طلاب محطة السويدي بمنطقة القناة والعاشر، ومحطة سمارت المنيا، ومحطة الأوروبي في دمياط، ومركز مشترك أسوان، ومركز صيانة السيارات بشبرا، وسمارت بني مزار، والمصرية فرع الروضة، والمعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا، ومصر الصناعية تخصص برمجة وحاسب آلى على مستوى المصلحة.