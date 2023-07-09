أعلى 3 شهادات سباعية في البنوك المصرية.. العائد يصل إلى 12.75%

تستحوذ شهادات الادخار على اهتمام عدد كبير من المواطنين، باعتبارها أهم المنتجات البنكية التي يحرص العملاء على متابعتها، من أجل الحصول على عائد مادي مجزٍ ومضمون، وهناك الكثير من أنواع الشهادات التي تقدمها البنوك لعملائها من الشهادات السباعية.

وترصد السطور التالية، أكبر 3 شهادات سباعية في البنوك المصرية، ومميزاتها، كما يلي.

الشهادة السباعية من بنك مصر

يقدم بنك مصر الشهادة السباعية الثابتة بعائد يصل إلى 12.75%، وتأتي مميزات الشهادة كالتالي:

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 750 جنيها.

- الفائدة على الشهادة: 12.75% ثابتة سنويًا.

- دورية صرف العائد: شهري.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

الشهادة السباعية من البنك التجاري الدولي CIB

يقدّم البنك التجاري الدولي CIB مصر، الشهادة السباعية الثابتة، بعائد يصل إلى 10.5%، وتأتي مميزات الشهادة كما يلي.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 10.5% ثابتة سنويًا.

- دورية صرف العائد: شهري.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

الشهادة السباعية من بنك QNB الأهلي

يقدّم البنك التجاري الدولي QNB الأهلي، والشهادة السباعية الثابتة، بعائد يصل إلى 10.5%، وتأتي مميزات الشهادة كالتالي:

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

- الفائدة على الشهادة: 10.5% ثابتة سنويًا.

- دورية صرف العائد: شهري.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.