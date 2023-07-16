نصائح أستاذ طب نفسي عبر «قناة الناس» لمعرفة الصديق الحقيقي

قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي، إن هناك بعض الأشخاص يضعون ثقتهم في الناس بسهولة ويتم اختيارهم كأصدقاء بسرعة، موجهة نصيحة أن لكل مكان ولكل وقت صفة، وهناك بعض الظروف التي من خلالها نتعرف على الصديق الحقيقي.

مش شرط عشان إحنا في مكان عمل واحد نبقى صحاب

وتابعت أستاذ الطب النفسي، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «مش شرط عشان إحنا في مكان عمل واحد نبقى صحاب»، فلكل مكان صفة خاصة ويتم اختيار الصديق بعد اكتشاف الصفات المشتركة والتكافؤات اللازمة لهم.

مقولة للإمام علي بن أبي طالب

واستكملت حديثها بمقولة الإمام علي أبي طالب رضي الله عنه: «أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون خصيمك يوما ما وابغض خصيمك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما»، لافتة إلى أن الأصدقاء يمكن أن يتحولوا إلى أعداء لذلك يجب وجود حدود وحواجز نفسية بينهم حتى لا يُصاب المرء نفسيا من الصدمة بالآخرين.