هل سيتم تبكير صرف مرتب أغسطس 2023؟

يبحث العاملون في الجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023، وهل تم تبكير صرف مرتب شهر أغسطس 2023، وذلك بعد أن تم صرف مرتبات شهر يونيو 2023، قبل موعدها نظرًا لحلول عيد الأضحى المبارك، وحرصت الدولة على تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2023، ليستطيع الموظفون شراء ما يحتاجونه من مستلزمات العيد.

تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وفيما يتعلق بتبكير صرف مرتب شهر أغسطس 2023، ليس هناك أي إعلان أو قرار صدر بخصوص هذا، ما يشير إلى أن صرف مرتبات شهر أغسطس ستكون في موعدها الطبيعي والذي حددته وزارة المالية من قبل.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

وكانت وزارة المالية، قد أعلنت عن مواعيد صرف مرتب شهر أغسطس 2023، للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بدءًا من يوم الخميس 24 أغسطس 2023.

وأوضحت وزارة المالية، أنه سيتم صرف متأخرات شهر يوليو 2023 في أيام 7، 9، 10 أغسطس 2023.

صرف مرتبات شهر يوليو

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، للعاملين بالوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مشيرة إلى أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بدءًا من يوم الأحد 23 يوليو 2023.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

أيضًا أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بدءًا من يوم الخميس 21 سبتمبر، ومتأخرات شهر أغسطس في أيام 7، 10، 11 من شهر سبتمبر 2023.