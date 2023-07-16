موفدة القاهرة الإخبارية: موسى فقي تناول العقبات الاقتصادية أمام أفريقيا في «النيباد»

قالت آية لطفي موفدة قناة القاهرة الإخبارية إلى نيروبي، إنّ العاشرة من صباح اليوم شهدت بداية الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا «نيباد»، مشيرةً إلى أن موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تحدث عن العقبات الاقتصادية التي تواجه القارة الأفريقية والعديد من الأهداف التي تسعى القارة إلى تحقيقها على مدار السنوات القادمة، وهي حالة التكامل داخل القارة بين المؤسسات الاقتصادية ودول الاتحاد الأفريقية.

تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

وأضافت لطفي، خلال رسالة على الهواء عبر قناة القاهرة الإخبارية: «فقي تحدث عن تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لما لها من عوائد إيجابية كثيرة ومهمة جدا على القارة في السنوات المقبلة».

وضع خطة عمل خلال السنوات العشرة المقبلة

وتابعت: «تحدث أيضا عن أجندة 2063 والعمل بجد للوصول إلى هذه الأجندة ووضع خطة عمل خلال السنوات العشرة المقبلة بخصوص 2063، وتناول أيضا البنية التحتية وضرورة وجود مشروعات مهمة داخل القارة لتوفير بنية تحتية ذكية ومرنة».

وأكدت: «في نهاية الجلسة، كانت هناك كلمة لرئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جزر القمر غزالي عثماني حيث أكد أن السلم والأمن والاستقرار والرفاهية الاقتصادية من أولويات القارة خلال السنوات المقبلة، وانتهت الجلسة الافتتاحية ثم جاءت بعدها جلسات مغلقة».