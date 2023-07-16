أكثر من 60 وظيفة خالية للعمل في دمياط.. طريقة التقديم والشروط

أعلنت محافظة دمياط عن وظائف شاغرة بنظام عقود العمل المحددة، بشروط والتخصصات التالية، لذلك تنشر «الوطن» تلك الوظائف التي أعلنت عنها المحافظة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسوك والتابعة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتخصصات المطلوبة وشروط التقدم، حيث يمكن التقديم في الوظائف من خلال البريد الإلكتروني المعلن هنا من الآن حتى آخر موعد للتقديم 10أغسطس 2023.

وظائف خالية في دمياط

وعلى من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظائف بمحافظة دمياط إرسال السيرة الذاتية عن الوظيفة المتقدم إليها بنسخة Pdf باللغة العربية، ويتم الاتصال بالمستوفين الشروط ثم يتم عمل مقابلة شخصي

- 1 أخصائي نظم معلومات، شرط الحصول على مؤهل مناسب بتقدير جيد ولا يزيد السن عن 35 وخبرة في مجال الحاسب الآلي.

- 1 مسؤول مخازن يشترط الحصول على 35 خبرة ثلاثة سنوات على الأقل مع إجادة حاسب آلي.

- 4 تمريض شرط الحصول على مؤهل عال مناسب، والسن لا يزيد عن 45 سنة، وخبرة في مجال العمل مع مرضى الإدمان.

- 1 مسؤول شؤون عاملين شرط الحصول على ليسانس حقوق وشريعة وقانون شرط السن لا يزيد عن 35 سنة خبرة في مجال إدارة الموارد البشرية وشرط إجازة الحاسب الألي

عدد 20 عمال نظافة

شرط الحصول على شهادة محو الأمية والسن لا يزيد عن 35 سنة.

4 أخصائي نفسي، شرط الحصول على ليسانس آداب قسم علم نفس بحد أدني تقدير جيد جدا، وخبرة في مجال العمل مع مرضى الإدمان ثلاث سنوات على الأقل، والسن لا يزيد عن 35 سنة.

3 مشرف إداري شرط الحصول على مؤهل عالي مناسب، والسن لا يزيد عن 35 سنة.

- 1 عامل زراعي «جنايني»، شرط الحصول على محو الأمية خبرة في هذا المجال، والسن لا يزيد عن 45 سنة.

- أفراد أمن 2 شرط الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وإجادة الحاسب الألي، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

- مساعد شيف 2 شرط الحصول على مؤهل دراسي مناسب وخبرة في الطهي والسن لا يزيد عن 35 سنة

- 2 عمال مغسلة ملابس والحصول على مؤهل دراسي مناسب، والسن لا يزيد عن 45 سنة.

2 كافتيريا شرط الحصول على مؤهل دراسي مناسب، خبرة في هذا المجال، والسن لا يزيد عن 35 سنة.

1 شيف شرط الحصول على مؤهل دراسي مناسب، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات، والسن لا يزيد عن 50 سنة.

التخصصات المطلوبة في وظائف محافظة دمياط

1 مسؤول مشتريات يشترط الحصول على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد كحد أدنى.

السن لا يزيد عن 35 سنة

خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات

إجادة الحاسب الآلي

2 مدرب رياضي يشترط في هذه الوظيفة الحصول على بكالوريوس تربية رياضية بتقدير جيد، وخبرة ثلاثة سنوات على الأقل.

2 محاسب شرط الحصول على بكالوريوس تجارة بحد أدنى، تقدير جيد خبرة 5 سنوات على الأقل مع إجادة حاسب آلي.