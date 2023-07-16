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«إكسترا نيوز» ترصد آراء زوار مهرجان العلمين الجديدة: تجربة فريدة

كتب:

مريم جاد
09:48 م | الأحد 16 يوليو 2023
أراء الزوار بمهرجان العلمين الجديدة

أراء الزوار بمهرجان العلمين الجديدة

رصدت كاميرا قناة «إكسترا نيوز» آراء الزوار بمدينة العلمين الجديدة، بعد انطلاق المهرجان في 13 يوليو الجاري، خاصًة بعد وفود أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي للمشاركة في المهرجان.

وقال أحد الزوار، لقناة «إكسترا نيوز»، إن هناك حفلات غنائية كثيرة «مبسوطين إننا نتواجد في كل الحفلات للمطربين الكبار دول»، مشيرا إلى انبهاره بالإنجازات التي تحققت في المدينة، من حيث الطرق والمؤسسات والعقارات والشواطئ وغيرها، وتوقع زيادة حضور السياح لمهرجان العلمين الجديدة، بجانب المصريين، مؤكدا أن وجود بطولات وفعاليات رياضية وسط معالم سياحية لهو حدث مميز وضخم.

وتابعت زائرة أخرى، بأنها سعيدة بسبب استهداف المهرجان فئات كثيرة من عشاق الرياضة والفنون والثقافة والحفلات الغنائية: «متحمسون للمشاركة في المهرجان»، مؤكدة أن «المدينة عالمية، ولما يقام الحفل بالاستعدادات والضخامة دي هيعلى أكثر من الحدث نفسه».

يُذكر أن مهرجان العلمين الترفيهي، يضم العديد من الفعاليات الرياضية والفنية لكل الأعمار، وأول حفل سيكون للنجم تامر حسني يوم 21 يوليو، وتضم مدينة العلمين أكبر ممشى سياحي في العالم بطول 14 كم، بالإضافة إلى المركز التجاري، الذي يضم أكثر من 350 علامة تجارية وكافيهات.

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بقلم مريم جاد