السفير أحمد حجاج: تدعيم البنية التحتية بأفريقيا أبرز رسائل السيسي بقمة «نيباد»

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقا، إن من أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام قمة «نيباد» هو تدعيم البنية التحتية للدول الأفريقية، لافتًا إلى أن أفريقيا قارة شاسعة تحتاج البنية التحتية فيها أموالا طائلة.

وأضاف حجاج، في مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، مع الإعلامية ندى رضا، أن تدعيم البنية التحتية سيؤدي إلى تدعيم التجارة ورفع مستوى المعيشة في البلدان الأفريقية وتدريب القوى العاملة.

وتابع، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار إلى طريق القاهرة «كيب تاون»، كما أشار إلى طريق البحر الأبيض المتوسط إلى بحيرة فيكتوريا، لافتًا إلى أن إعادة الإعمار في أفريقيا كانت مقترحا تقدمت به مصر للاتحاد الأفريقي من قبل، ولكن القاهرة لا تستطيع ذلك بمفردها، ويجب أن تتفاوض مع بعض الدول الأفريقية الكبيرة التي لديها موارد مالية واتصالات مع المنظمات المالية الدولية لضمان الموارد، في ظل ارتفاع تكلفة المشروعات.