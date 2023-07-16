«الحياة اليوم» يرصد آراء زوار مهرجان العلمين: انبهرنا بالجمال والإنجازات

رصدت كاميرا قناة «الحياة»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، آراء الزوار لمدينة العلمين الجديدة، ومدى رضائهم عن فعاليات مهرجان العلمين، التي بدأت في 13 يوليو الجاري، وتستمر حتى 26 أغسطس المقبل.

وقالت إحدى الزوار، إنها سعيدة بسبب استهداف المهرجان لفئات كثيرة من عشاق الرياضة والفنون والثقافة والحفلات الغنائي، مشيرة إلى انبهارها بالإنجازات على أرض العلمين، التي اختلفت عن السابق.

وأضافت الزائرة، أن المهرجان حدث عالمي لا يمكن أن يتجاهله أحد، مشيرة إلى التطورات التي وجدتها بالمكان والإنشاءات الجديدة.

وتابعت زائرة أخرى، خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «الحياة اليوم» عبر قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد شردي، بأن هناك استثمارات كثيرة بتلك المدينة لوجود الساحل وزيادة الطلب عليه.

وأكدت «مريم»، أن هناك تنوع في الفعاليات، والشواطئ والفنادق والخدمات أكثر من رائعة، وهناك العديد من النشاطات، منها: مجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية.