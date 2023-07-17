ضبط 24 مخالفة تموينية وغش تجاري بأسواق كفر الشيخ

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، عن استمرار الحملات التموينية المكثفة في ربوع مراكز ومدن المحافظة، على المتاجر والأسواق العامة، ومحلات الأسماك، ومحلات الجزارة للحوم الحية، والبقالة، مشيرا إلى أن الحملات التموينية المكثفة، تمكنت من ضبط 24 مخالفة، لحالات بيع خارج التسعيرة لبعض المواد الغذائية، وضبط أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن ضبط مخالفات لنقص وزن رغيف العيش لدى بعض أصحاب المخابز، وحالات غش وبيع تجاري لبعض السلع.

ضبط 24 مخالفة تموينية وغش تجاري

أشار «حبيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تحرير 24 محضر تمويني، شملت حالات غش تجاري وبيع سلع بأسعار غير المقررة لها، قائلا إن هدفنا ضبط حركة الأسواق في كفر الشيخ، ومحاربة الغلاء والاحتكار.

لجان رقابية على المراكز الساحلية

أوضح أن الحملات التموينية في كفر الشيخ، مستمرة على مدار الأسبوع، كما أننا نكثف من تواجد تلك الحملات على المراكز الساحلية، حيث تنتشر صناعة الأسماك المملحة والفسيخ في فصل الصيف، بهدف ضمان سلامتها من أي أضرار غذائية.