عبدالمنعم السيد: الترويج لمدينة العلمين الجديدة يزيد من القوى الناعمة لمصر

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنّ مدينة العلمين الجديدة تتحول إلى مقصد سياحي من أكبر المقاصد السياحية في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين سيكون فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة وقطاعات أخرى، مشددًا على أن الترويج لمقصد سياحي بهذا الحجم يزيد من القوى الناعمة للدولة المصرية.

وأضاف «السيد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور على قناة «إكسترا نيوز»، أن المهرجان يستهدف مليون زائر، وهذا يعني استقطاب مليون سائح في هذه المنطقة التي كانت منذ 80 أو 90 سنة عبارة عن مكان غير مأهول بالسكان، واليوم ستتحول إلى أكبر مقصد سياحي على مستوى البحر المتوسط، وهو ما سيكون مكسبا كبيرا جدا.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بأن وجود مدينة العلمين بهذا الشكل في أيام المهرجان سيؤدي إلى وجود عمالة مباشرة وغير مباشرة في هذه المنطقة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود ما يتراوح من 70 إلى 80 ألف مواطن يعملون في هذه المنطقة بصفة مباشرة وغير مباشرة.