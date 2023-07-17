حسام هيبة لـ«من مصر»: الإجراءات الحكومية في مجال الاستثمار «ثورية»

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تفاصيل لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن اللقاء تضمن عددًا من الملفات والمحاور، أبرزها العمل على تحسين بيئة العمل لجذب الاستثمار، وحل المشكلات، بجانب عملية الترويج للاستثمارات في مصر.

تعديلات في قانون الاستثمار

قال خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، إن هناك مجموعة من التعديلات التي تمت على قانون الاستثمار، وهي تعديلات ثورية، تغير من فكر الاقتصاد المصري في جذب القطاع الخاص والوصول به لنسبة 65%، وأكثر من المشاركة بالاقتصاد المصري.

تحقيق فكرة الشباك الواحد

أضاف أن هدفنا تحقيق فكرة الشباك الواحد والموافقة الواحدة، وجرى إصدار 17 رخصة، وهناك 3 رخص سيتم تسليمها خلال الأيام القليلة المقبلة.