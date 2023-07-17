وكيل «رياضة السويس» يبحث تنفيذ الخطط المركزية لصوت شباب مصر

بحث عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، مع ممثلي جمعية صوت شباب مصر، سبل تنفيذ الخطة المركزية للكيان في المنشآت الرياضية المختلفة، ما يفيد فئات الشباب والنشء من الجنسين في المحافظة.

مبادرات وندوات ولقاءات حوارية

وخلال اللقاء، عرض مسؤولي جمعية صوت شباب مصر، الخطط المركزية التي يرغب الكيان في تنفيذها، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس، من مبادرات وندوات ولقاءات حوارية للشباب، وتم استعراض مجموعة من الأفكار، التي بدورها تثقل العمل الشبابي وتفيد نشء وشباب السويس.

كذلك تضمن اللقاء بين مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، بحث محاور مختلفة يمكن العمل عليها مع جمعية صوت شباب مصر، داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية، خلال الفترة القادمة، التي من شأنها نشر الثقافة والتوعية، وبث روح الانتماء وحب الوطن.

وشدد عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة، في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر مع الكيانات الشبابية، لتعظيم دورهم، وتفعيل برامجهم وأنشطتهم، التي تستهدف النشء والشباب داخل المنشآت الشبابية والرياضية.